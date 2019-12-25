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Из горящей квартиры на Гражданском шоссе эвакуировали мужчину
Сегодня, 14:50
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smirenny

Из горящей квартиры на Гражданском шоссе эвакуировали мужчину

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66-летнего мужчину осматривает скорая помощь.

Днем во вторник, 10 ноября, на Гражданском шоссе произошел пожар, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах. 

Отмечается, что из квартиры на пятом этаже дома №25 заметили дым, на место прибыли спасатели. Пожарным пришлось вскрыть дверь: горела обстановка площадью 5 квадратных метров в комнате 15 квадратных метров. Из квартиры эвакуировали 66-летнего мужчину, ему оказали первую помощь в карете скорой. В каком состоянии пострадавший, не сообщается. Также неизвестна причина возгорания. 

Ранее мы писали, что в понедельник полиция искала бомбы в 15 школах Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, пожар на гражданском шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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