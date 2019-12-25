Из горящей квартиры на Гражданском шоссе эвакуировали мужчину

Днем во вторник, 10 ноября, на Гражданском шоссе произошел пожар, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что из квартиры на пятом этаже дома №25 заметили дым, на место прибыли спасатели. Пожарным пришлось вскрыть дверь: горела обстановка площадью 5 квадратных метров в комнате 15 квадратных метров. Из квартиры эвакуировали 66-летнего мужчину, ему оказали первую помощь в карете скорой. В каком состоянии пострадавший, не сообщается. Также неизвестна причина возгорания.
Ранее мы писали, что в понедельник полиция искала бомбы в 15 школах Петербурга.
Фото: Piter.TV
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