Из горящей квартиры на Гражданском шоссе эвакуировали мужчину

66-летнего мужчину осматривает скорая помощь.

Днем во вторник, 10 ноября, на Гражданском шоссе произошел пожар, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что из квартиры на пятом этаже дома №25 заметили дым, на место прибыли спасатели. Пожарным пришлось вскрыть дверь: горела обстановка площадью 5 квадратных метров в комнате 15 квадратных метров. Из квартиры эвакуировали 66-летнего мужчину, ему оказали первую помощь в карете скорой. В каком состоянии пострадавший, не сообщается. Также неизвестна причина возгорания.

Ранее мы писали, что в понедельник полиция искала бомбы в 15 школах Петербурга.

Фото: Piter.TV