В понедельник полиция искала бомбы в 15 школах Петербурга

О минировании учреждений в электронном виде заявили разные анонимы.

Утром в понедельник, 9 ноября, УФСБ по Петербургу получило электронное сообщение о минировании сразу нескольких школ города. Как стало известно Piter.TV, неизвестный якобы заложил до пяти бомб в пять общеобразовательных учреждений.

Под угрозу попали школа №5 Адмиралтейского района на Батайском переулке, школа №27 на 10-линии В.О., школа №21 на 5-й линии В.О, школа №5 на 13-й линии В.О, а также школа №35 на Кадетской улице и гимназия №32 на 2-й линии В.О. Полиция осмотрела все учреждения, ни в одном из них не нашли опасных предметов и веществ. Эвакуацию школьников и сотрудников школ решили не проводить.

Немного позднее, пополудни, анонимы "напали" еще и на школу №508 в Московском районе Петербурга. В электронном письме от некоего "сергея тихановского 888" было сказано о заминировании девяти учебных заведений в пяти районах города. Осмотр 10 объектов также не выявил взрывных устройств и взрывчатых веществ из объектов в Московском районе эвакуировали 2155 человек.

По итогам обеих проверок решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы писали, что мошенники украли у петербургских пенсионерок более 10 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV