Мошенники украли у петербургских пенсионерок более 10 миллионов рублей

Полиция разыскивает преступников.

Накануне, 7 ноября, в полицию обратились две петербурженки с заявлением, что злоумышленники украли все их сбережения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, жительнице Невского района несколько раз звонили якобы сотрудники банка с предупреждением, что со счета пытаются списать деньги. Доверчивая пенсионерка согласилась перевести все накопленные деньги (4 миллиона 840 тысяч) на счет преступника. Аналогичная ситуация произошла с еще одной петербурженкой: она перевела мошенникам более 5,3 миллиона рублей.

Полиция разыскивает преступников.

Ранее мы писали, что эксперт объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку.

Фото: Piter.TV