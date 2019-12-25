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Мошенники украли у петербургских пенсионерок более 10 миллионов рублей
Сегодня, 14:52
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smirenny

Мошенники украли у петербургских пенсионерок более 10 миллионов рублей

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Полиция разыскивает преступников.

Накануне, 7 ноября, в полицию обратились две петербурженки с заявлением, что злоумышленники украли все их сбережения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, жительнице Невского района несколько раз звонили якобы сотрудники банка с предупреждением, что со счета пытаются списать деньги. Доверчивая пенсионерка согласилась перевести все накопленные деньги (4 миллиона 840 тысяч) на счет преступника. Аналогичная ситуация произошла с еще одной петербурженкой: она перевела мошенникам более 5,3 миллиона рублей.  

Полиция разыскивает преступников. 

Ранее мы писали, что эксперт объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенники, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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