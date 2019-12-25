Эксперт объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку

Названы способы пассивной и активной защиты от телефонных злоумышленников.

Эксперт по конкурентной разведке объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку. О тактике преступников журналистам радио Sputnik рассказал Евгений Ющук. По словам специалиста, таким образом злоумышленники хотят сломать психологический рубеж потенциальной жертвы. Чаще всего такой стратегии придерживаются на сами люди, а роботы и программы-автодозвонщики.

Кто заведомо считает, что получил звонок от мошенников или спамеров, точно не перезванивает, и жулики не тратят на них свои ресурсы. Люди, которые готовы к общению, сделают ответный звонок Евгений Ющук, эксперт

По данным аналитика, если человек самостоятельно набирает номер абонента, то имеет больше доверия к тому, кто находится на другом конце провода.Защищаться от телефонных мошенников можно как пассивно так и активно. В первом случае следует отказаться от того, чтобы перезванивать. Во втором - использовать специальные программы для мобильных устройств.

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Фото: Piter.tv