Для преступных целей используются отрывки из правительственной пресс-конференции.

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт россиян. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова. По данным специалиста, преступники научились воровать наличные при помощи смонтированного видео, созданного на основе пресс-конференции правительства России.

В социальных сетях стал распространяться ролик, начинающийся с кадров выпуска новостей.В нем принимают участие глава Минтруда, глава Минцифры и глава ФНС. В конце видео появляется подробная инструкция о том, как узнать о причитающихся выплатах от государства, а также о том, как получить их. В реальности ролик носит фейковый характер. Однако после видео пользователей приглашают перейти на фишинговый сайт, имитирующий портал госорганов. На нем мошенники просят ввести личные данные пользователя и номер банковской карты.

После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет Наталья Шумакова, эксперт Национального центра финансовой грамотности

Названы главные признаки прослушки телефона.