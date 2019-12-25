Названы главные признаки прослушки телефона

Прослушивать могут мошенники, конкуренты и родственники.

Большинство обычных граждан не так интересны для спецслужб, как крупные преступники, поэтому чаще всего слежкой занимаются мошенники, близкие люди либо конкуренты. При этом говорить о прослушке может странное, нетипичное поведение смартфона. Об этом агентству "Прайм" рассказал партнёр и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Из-за прослушки телефон может быстро садиться, перегреваться. Если в списке приложений случайно нашли программу, которую вы не устанавливали самостоятельно, ее лучше удалить, так как она может следить за вашими действиями. Самопроизвольное выключение и включение – тоже признаки слежки. При этом такие неприятности с телефоном могут происходить и из-за вируса.

Чтобы прекратить слежку, можно поменять сим-карту, пароли с почты и соцсетей, мобильных банков. Самый тотальный способ – это сменить телефон.

Ранее эксперт порекомендовала отключать GPS на телефоне.

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