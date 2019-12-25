Эксперт порекомендовала отключать GPS на телефоне

Специалист посоветовала без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры.

Мотивы слежки по геолокации в основном носят коммерческий и частный характер. Следить могут различные компании через приложения, в которых люди сами дают разрешения на те или иные действия. Об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат Элеонора Абеле.

Специалист посоветовала без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры. При этом автоматическая геолокация может быть полезна при ЧП, если ваше местоположение нужно узнать полиции или скорой помощи.

Для того, чтобы проверить, не следят ли за вами по геолокации, достаточно набрать комбинацию из цифр на мобильном — *#21#. Также можно проверить, не включена ли переадресация сообщений, переписки мошенники могут использовать в противоправных целях. Если ответ будет – "неопределенно", значит переадресаций нет, сказала Абеле.

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Фото и скриншот: Piter.tv