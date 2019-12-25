Эксперт назвал способы отключить слежку по смартфону

И тут же отметил, что в этом нет особого смысла.

Совсем отключить слежку на смартфоне невозможно – как минимум, для спецслужб, если вы представляете для них интерес. Но некоторые приложения, которые получают информацию в рекламных целях, удалить можно. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.

Эксперт отметил, что следят почти все приложения. Если поставить на смартфон анализатор трафика, то можно увидеть сотни неизвестных соединений с телефона в интернете. Это собираются данные по интересам поиска, геолокации.

Устанавливая мобильные приложения, пользователи сами дают им доступ к камере, микрофону, сообщениям. С помощью микрофона широкополосный интернет может провести анализ записи на мощных серверах. Потом такая информация просто продается.

Чтобы смартфон передавал меньше информации о вас, можно отключить мобильный интернет, wi-fi и bluetooth, геолокацию. Однако особого смысла в этом нет, после включения этих функций, все данные будут пересланы.

В эпоху всеобщей цифровизации приватности и личных данных фактически не существует. Евгений Черток

Специалист отметил, что даже если купить кнопочный телефон, его можно отследить через сотового оператора.

Определены способы блокировки звонков от мошенников.

Фото: Piter.TV