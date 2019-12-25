Определены способы блокировки звонков от мошенников

Это можно сделать через настройки или оператора.

Заблокировать злоумышленников возможно при помощи настроек телефона, операторов сотовой связи и специальных программ. Об этом агентству "Прайм" рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.

В некоторых смартфонах есть встроенная функция, которая позволяет блокировать вызовы от незнакомых номеров. Также у всех сотовых операторов есть услуги по ограничению нежелательных контактов. Также у некоторых интернет-компаний есть целая база с нежелательными контактами.

Есть еще возможность установить на телефон спецпрограмму или приложение с определителями номеров. Например, такое приложение есть у Яндекса.

Ранее эксперт рассказал, как узнать свой никнейм в чужой телефонной книге.

Фото: Piter.TV