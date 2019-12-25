В коммуналке на Тимуровской мужчина зарезал соседку

Накануне утром в комнате коммунальной квартиры в Калининском районе был найден труп 57-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В полицию 11 октября около 10:00 обратился мужчина, который рассказал о трупе на Тимуровской улице. Полицейские нашли там женщину с ножевым ранением живота. На месте по подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний сосед женщины.
По предварительной информации, 6 октября в 23:00 он во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом убил потерпевшую. Возбуждено уголовное дело, с места изъят нож.
Ранее мужчина скончался после ссоры в коммунальной квартире на улице Коммунаров.
Фото: Piter.TV
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