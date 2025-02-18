Подростки обнаружили разложившийся труп у школы на Васильевском острове
Сегодня, 13:15
На Васильевском острове в Санкт-Петербурге было обнаружено тело человека в стадии сильного разложения. Находку совершили подростки, гулявшие в районе Морской набережной — между одной из местных школ и развязкой Западного скоростного диаметра (ЗСД), пишет 78.ru.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции УМВД по Василеостровскому району. В настоящее время правоохранители работают на месте, устанавливая все обстоятельства инцидента и личность погибшего.

По предварительным данным, тело находится там уже продолжительное время. Информация о поле и возрасте погибшего пока не разглашается.

Ранее мы сообщили о том, что житель Бугров выстрелил мужчине в глаз из аэрозольного пистолета.

Фото: Piter.TV

