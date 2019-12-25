Житель Бугров выстрелил мужчине в глаз из аэрозольного пистолета

Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части второй статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Вечером 1 февраля, в 22:40, правоохранительным органам Всеволожского района поступил сигнал из медицинского учреждения о поступлении пациента с травмированным глазом. Пострадавшим оказался 40-летний мужчина из Новгородской области, обратившийся за медицинской помощью самостоятельно. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что инцидент произошел возле дома №13 на Шоссейной улице в поселке Бугры. Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что между ним и 25-летним безработным местным жителем возникла ссора, в ходе которой последний применил аэрозольный пистолет, выстрелив потерпевшему в лицо.

Подозреваемый вскоре был задержан сотрудниками полиции и препровожден в отделение для дальнейших следственных действий. Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части второй статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

