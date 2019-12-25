В подъезде на Маршала Казакова нашли труп в сидячем положении

Сообщение об обнаружении тела в парадной дома 9 корпус 2 по улице Маршала Казакова поступило 13 декабря в 10:05.

В Петербурге на лестничной площадке жильцы дома нашли труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаружении тела в парадной дома 9 корпус 2 по улице Маршала Казакова поступило 13 декабря в 10:05. Полицейские нашли труп неизвестного мужчины на лестничной площадке 4 этажа, в сидячем положении на крышке мусоропровода, с рассеченной раной волосистой части головы.

Погибшим оказался 34-летний мужчина. Опрошен 58-летний свидетель, который пояснил, что погибший был БОМЖом и последние два месяца жил у него. Они совместно распивали алкогольные напитки, и погибший упал с высоты собственного роста.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Изъято: биообъекты, вырез ткани с веществом бурого цвета, одежда трупа, дактокарта трупа.

Ранее были задержаны подозреваемые в убийстве 20-летнего молодого человека в Шлиссельбурге.

Фото: Piter.tv