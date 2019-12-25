В Приозерске нашли труп мужчины со связанными ногами и пакетом на голове

Он считался пропавшим без вести.

В Приозерске нашли труп мужчины с пакетом на голове и связанными ногами. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 21 декабря, в полицию по Приозерскому району Ленобласти по телефону поступило сообщение о том, что в ходе отработки материала был обнаружен труп мужчины, с пакетом на голове и связанными ногами. Тело нашли в погребе дома 24 по улице Железнодорожная.

В ходе выезда на полу справа от входа обнаружен лежащий на животе труп, ранее пропавшего без вести, 45-летнего уроженца Киргизии. Он работал крановщиком. На трупе обнаружена рана в области головы, также были связаны ноги. С места изъяты белая нить, которой были связаны ноги и белый пакет.

В колодце на Выборгском шоссе нашли человеческие кости.

Фото: Piter.tv