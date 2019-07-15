  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В колодце на Выборгском шоссе нашли человеческие кости
Сегодня, 9:31
186
Alena_Zinovieva

В колодце на Выборгском шоссе нашли человеческие кости

0 0

Определить пол трупа пока не удалось.

Днем 20 декабря в Выборгском районе Петербурга нашли фрагменты человеческого скелета. Кости лежали на дне колодца, стоящего возле одного из домов на Выборгском шоссе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Страшную находку сделали во время проведения строительно-ремонтных работ. Как долго кости лежали на дне колодца – пока не известно. Также не удалось установить пол человека, которому принадлежат останки.

Фрагменты скелета направили в морг для исследования.

Ранее человеческие останки нашли Знаменской церкви в Тихвине.

Фото: pixabay.com

Теги: останки человека, человеческие кости
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии