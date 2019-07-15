В колодце на Выборгском шоссе нашли человеческие кости

Определить пол трупа пока не удалось.

Днем 20 декабря в Выборгском районе Петербурга нашли фрагменты человеческого скелета. Кости лежали на дне колодца, стоящего возле одного из домов на Выборгском шоссе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Страшную находку сделали во время проведения строительно-ремонтных работ. Как долго кости лежали на дне колодца – пока не известно. Также не удалось установить пол человека, которому принадлежат останки.

Фрагменты скелета направили в морг для исследования.

Ранее человеческие останки нашли Знаменской церкви в Тихвине.

Фото: pixabay.com