У Знаменской церкви в Тихвине нашли человеческие останки

Специалисты установили, что кости и череп принадлежат женщине, возраст которой может достигать 100 лет.

В четверг, 17 декабря, во время земляных работ возле Знаменской церкви в Тихвине были найдены человеческие останки. Кости ребер, лопатка, нижняя челюсть и череп были закопаны на глубине 70 см. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Специалисты установили, что останки принадлежат женщине, возраст которой может достигать 100 лет. Уточняется, что работы велись на территории бывшего кладбища, поэтому такая находка была ожидаема. Настоятель Знаменской церкви рассказал, что на территории храма хранили людей с XVI века.

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Фото: ВКонтакте / Храм "Знамение" г. Тихвин