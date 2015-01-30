На чердаке в Выборге нашли труп мужчины без обуви

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

В Выборге на Крепостной улице на чердаке нашли труп неизвестного мужчины без обуви. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 14 ноября на чердаке в доме 1 по Крепостной улице был обнаружен труп неизвестного мужчины. Ему на вид 60 лет, одет в дубленку темного цвета, коричневый свитер, без обуви, брюки черного цвета, на мизинце левой руки кольцо из белого металла, на шее на нитке крест из белого металла. Без внешних признаков насильственной смерти.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

Накануне на элеваторной площадке из воды вытащили труп сотрудника "Экострой".

Фото: Piter.tv