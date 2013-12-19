На элеваторной площадке из воды вытащили труп сотрудника "Экострой"

Руководство 13 ноября сняло мужчину с рабочей смены, так как он был пьяным.

В Кировском районе Петербурга из воды достали труп сотрудника СПб ГУП "Экострой". Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 14 ноября в полицию поступило сообщение, что на элеваторной площадке на улице Доблести найден утонувший сотрудник СПб ГУП "Экострой", пропавший 13 ноября.

Было установлено, что 68-летний погибший работал береговым матросом в данной организации. Руководство 13 ноября сняло мужчину с рабочей смены, так как он был пьяным. Труп на следующий день из воды на берег вытащили его коллеги.

Труп направлен в морг для установления причин смерти.

В Петербурге также проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела человека в люке на Ржевской площади.

Фото: Piter.tv