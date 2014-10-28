На Тихорецком проспекте нашли труп со ссадинами на голове

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В квартире по Тихорецкому проспекту был найден труп 34-летнего мужчины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 10 мая обратилась 68-летняя женщина, проживающая на Академика Байкова. Она рассказала, что в квартире по Тихорецкому проспекту был найден труп ее сына.

Полицейские нашли по указанному адресу труп со ссадинами на голове. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Суздальском озере нашли тело девушки.

Фото: Piter.tv