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На Тихорецком проспекте нашли труп со ссадинами на голове
Сегодня, 8:36
116
nastya960

На Тихорецком проспекте нашли труп со ссадинами на голове

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Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В квартире по Тихорецкому проспекту был найден труп 34-летнего мужчины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 10 мая обратилась 68-летняя женщина, проживающая на Академика Байкова. Она рассказала, что в квартире по Тихорецкому проспекту был найден труп ее сына.

Полицейские нашли по указанному адресу труп со ссадинами на голове. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Суздальском озере нашли тело девушки.

Фото: Piter.tv

 

Теги: тихорецкий проспект, труп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Минус
movinez
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белоусова герта
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