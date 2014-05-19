В Суздальском озере нашли тело девушки

Погибшей было 26 лет. Подробности случившегося выясняют полицейские.

В Выборгском районе обнаружили тело женщины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 10 мая.

Труп извлекли из Суздальского озера. Известно, что погибшей было всего 26 лет. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы вытащили из Фонтанки пьяного мужчину. Горожанину стало плохо от выпитого алкоголя, и он упал в реку. Прохожие оперативно вызволили его из беды и отправили в больницу.

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