Петербуржцы вытащили из Фонтанки пьяного мужчину

Сейчас пострадавший находится в больнице.

В воскресенье, 9 мая, в Петербурге прохожие спасли тонувшего в Фонтанке мужчину. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Примерно в 17 часов дня напротив дома № 66 по набережной Фонтанки в реку плюхнулся нетрезвый мужчина. Прохожие вытащили его из ледяной воды и вызвали скорую помощь. Врачи оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавшего в Мариинскую больницу, где у него диагностировали переохлаждение.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели вытаскивали мужчину из Фонтанки. Горожанин решил открыть купальный сезон, но вода оказалась слишком холодной.

Фото: pixabay