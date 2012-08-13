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Петербуржцы вытащили из Фонтанки пьяного мужчину
Сегодня, 19:12
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kraratau27

Петербуржцы вытащили из Фонтанки пьяного мужчину

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Сейчас пострадавший находится в больнице.

В воскресенье, 9 мая, в Петербурге прохожие спасли тонувшего в Фонтанке мужчину. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Примерно в 17 часов дня напротив дома № 66 по набережной Фонтанки в реку плюхнулся нетрезвый мужчина. Прохожие вытащили его из ледяной воды и вызвали скорую помощь. Врачи оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавшего в Мариинскую больницу, где у него диагностировали переохлаждение. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели вытаскивали мужчину из Фонтанки. Горожанин решил открыть купальный сезон, но вода оказалась слишком холодной. 

Фото: pixabay

Теги: петербург, утопленники, фонтанка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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