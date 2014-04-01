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Спасатели вытаскивали мужчину из Фонтанки

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Видеокамеры зафиксировали момент прыжка в воду.

В пятницу, 2 апреля, спасатели Петербурга вытаскивали из акватории реки Фонтанки молодого горожанина, тот решил открыть купальный сезон раньше времени. 

Инцидент произошел у моста Ломоносова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как петербуржец перелез через ограду, прошел вдоль нее и прыгнул. 

Очевидцы отметили, что перед прыжком в воду мужчина снял верхнюю одежду. Предполагается, что пловец был нетрезв. Первую помощь ему оказала бригада "скорой".

Ранее мы писали, что пожилую женщину сбили насмерть на тротуаре в Тосно.

Фото: "Фонтанка"

Видео: Piter.TV

Теги: купальный сезон, спасатели, фонтанка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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