Спасатели вытаскивали мужчину из Фонтанки

Видеокамеры зафиксировали момент прыжка в воду.

В пятницу, 2 апреля, спасатели Петербурга вытаскивали из акватории реки Фонтанки молодого горожанина, тот решил открыть купальный сезон раньше времени.

Инцидент произошел у моста Ломоносова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как петербуржец перелез через ограду, прошел вдоль нее и прыгнул.

Очевидцы отметили, что перед прыжком в воду мужчина снял верхнюю одежду. Предполагается, что пловец был нетрезв. Первую помощь ему оказала бригада "скорой".

Ранее мы писали, что пожилую женщину сбили насмерть на тротуаре в Тосно.

Фото: "Фонтанка"

Видео: Piter.TV