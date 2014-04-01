Пожилую женщину сбили насмерть на тротуаре в Тосно

Пострадавшая скончалась на месте ДТП. Обстоятельства предстоит выяснить.

Утром 2 апреля на проспекте Ленина в Тосно произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По предварительным данным, водитель грузовика "Исузу" 1987-го года рождения сбил на тротуаре пожилую женщину. Это случилось в 11:00 у дома №20 на проспекте Ленина. 71-летняя пешеход скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что житель Ленобласти погиб, провалившись под лед реки Вуокса. Мужчина не смог выбраться из воды самостоятельно.

Фото: vk.com/47tosnocity