В шкафу квартиры на Ушинского нашли труп 83-летней пенсионерки

На теле найдены следы удушения.

В квартире на улице Ушинского был обнаружен труп пожилой женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 8 октября, в 15:14 в полицию обратился 49-летний мужчина, который рассказал, что в квартире на улице Ушинского найден труп пенсионерки. Полиция нашла тело 83-летней женщины в шкафу со следами удушения. Приблизительное время смерти: 05.10.2020.

С места преступления изъяты: следы пальцев рук, фрагменты пакета со следами рук, следы обуви, коробка из под мобильного телефона "LG", шнур белого цвета, кошелек с картами магазинов, квитанция, частицы странгуляционной борозды, одежда, обувь.

Ранее в Горсуд Петербурга поступило дело о двойном убийстве.

Фото: Piter.tv