Житель Всеволожска обнаружил тело 17-летнего сына у себя в квартире

Предполагается, что смерть 11-классника наступила в результате передозировки неизвестным веществом.

В среду, 22 марта, в экстренные службы от 62-летнего жителя Всеволожска поступило сообщение об обнаружении трупа своего 17-летнего сына по месту проживания. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники обнаружили тело подростка без внешних признаков насильственной смерти в частном двухэтажном доме. 11-классник ничем не болел, хронических и эпилепсических заболеваний не было. Предположительно смерть наступила в результате передозировки неустановленным веществом.

С места происшествия изъяли системный блок, iPhonex, пластиковую бутылку емкостью 0,5 л с проделанными дырками, 2 вейпа, школьный дневник, 1 лист с текстом школьного сочинения, 2 полиэтиленовых пакетика с комплиментарной застежкой. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Гражданском проспекте обнаружены трупы мужчины и женщины.

Фото: Piter.TV