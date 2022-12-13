В квартире на Гражданском проспекте найдены трупы мужчины и женщины

Полицейские обнаружили на месте происшествия 2 полимерных пакетика с неизвестным веществом, курительную трубку, шприц и стеклянную колбу.

В среду, 22 марта, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупов 35-летнего мужчины и 44-летней женщины в квартире одного из домов по Гражданскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, петербуржец и его спутница скончались от отравления неустановленным веществом. С места происшествия изъяли 3 мобильных телефона, 4 полимерных пакетика с порошкообразным веществом белого цвета, курительную трубку, шприц, стеклянную колбу.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.TV