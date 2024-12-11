В Петербурге начали тестировать программу, которая позволит трудоустроиться участникам СВО

Все кандидаты обладают управленческим опытом и имеют высшее образование.

В Петербурге начался отбор кандидатов региональной кадровой программы для участников СВО "Время героев Петербурга". Об этом 11 февраля рассказали в Смольном.

На базе Корпоративного университета города первые кандидаты проходят тестирование, которое позволит определить уровень их навыков и знаний. В случае успешного прохождения претендентов ожидает собеседование. Особое внимание уделяют оценке управленческих навыков, необходимых для замещения руководящих должностей.

Программу представили в конце декабря 2024 года. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.

Ежедневно организаторам поступают десятки анкет. Все кандидаты обладают управленческим опытом и имеют высшее образование. Больше всего они хотят развиваться в сферах образования, здравоохранения, патриотического воспитания, строительства, транспорта и обеспечения безопасности.

Выпускников планируется назначать на руководящие должности в исполнительных органах государственной власти Петербурга, направлять в подведомственные организации. Для этого разработан глубокий курс повышения управленческой компетентности по целому ряду направлений. Пресс-служба Смольного

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)