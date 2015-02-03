В 2024 году в Ленобласти трудоустроили порядка 10 тыс. подростков

Особенное внимание уделялось подросткам, находящимся в сложных жизненных условиях, включая детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также тех, кто находится на школьном или районном учете.

В 2024 году в Ленинградской области было трудоустроено около 10 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Эту информацию озвучила председатель комитета по молодежной политике региона Марина Григорьева на заседании Совета почетных граждан при губернаторе, которое состоялось в среду, 30 октября.

Особенное внимание уделялось подросткам, находящимся в сложных жизненных условиях, включая детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также тех, кто находится на школьном или районном учете. В отличие от предыдущих лет, где подростки преимущественно занимались физической работой, теперь они имеют возможность работать в качестве помощников руководителей, аниматоров, курьеров, фотографов и упаковщиков.

Хотя учреждения молодежной политики продолжают оставаться ключевыми работодателями, все большее число представителей малого и среднего бизнеса начинают участвовать в процессе трудоустройства подростков, особенно учитывая растущую нехватку рабочей силы. Благодаря изменениям в законодательстве, процесс найма несовершеннолетних стал проще, что способствовало увеличению числа работодателей, готовых предложить рабочие места подросткам.