Благодаря Службе занятости работу в 2024 году нашли более 44 тыс. петербуржцев

Прошли обучение или повысили квалификацию свыше 12 тыс. человек.

В прошлом году при содействии Службы занятости населения нашли работу более 44 тыс. жителей Петербурга. А безработица в городе составляет 1,5%, сообщили в Смольном 22 апреля.

Ежегодно в Северной столице открываются новые предприятия, действующие производства расширяют мощности. По прогнозу Минтруда РФ, в ближайшие годы петербургским предприятиям потребуется от 130 до 150 тыс. работников.

В 2024 году прошли обучение или повысили квалификацию свыше 12 тыс. человек. Основной резерв кадрового потенциала – вузы и колледжи.

Наше образование сегодня очень востребовано. По итогам прошлого года трудоустроились почти 88% выпускников, обучавшихся по программам магистратуры и специалитета, и больше 86% выпускников колледжей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что названа средняя зарплата главного бухгалтера в Петербурге.

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