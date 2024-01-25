Названа средняя зарплата главного бухгалтера в Петербурге

Северная столица занимает общую строчку в рейтинге совместно с Адыгеей, Республикой Саха (Якутия), Московской областью и Приморским краем.

Петербуржцев ознакомили с рейтингом регионов РФ, где главным бухгалтерам предлагаются самые большие зарплаты. Обзор подготовлен службой исследований портала HeadHunter за первый квартал 2025 года.

Согласно опубликованному отчету, число открытых вакансий для главбухов снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее работодателями было размещено порядка 74 тысяч предложений о работе для сотрудников данной профессии. Средняя заработная плата главного бухгалтера составила 70,1 тысячи рублей, увеличившись на 19%, или почти 11 тысяч рублей, по сравнению с предыдущим годом.

Что касается медианной заработной платы, показатель также заметно вырос: теперь главный бухгалтер получает в среднем по стране около 100,4 тысячи рублей ежемесячно (+20%, или плюс 16,5 тысячи рублей).

Самые крупные оклады специалисты получают в Магаданской области — примерно 300 тысяч рублей. Следующая позиция рейтинга принадлежит Москве, где средняя ставка превышает отметку в 150 тысяч рублей. Северная столица занимает общую строчку совместно с Адыгеей, Республикой Саха (Якутия), Московской областью и Приморским краем, где уровень оплаты труда главных бухгалтеров равен приблизительно 130 тысячам рублей.

Ранее мы сообщили о том, что конкуренция за рабочие места начала расти в Петербурге.

Фото: Pxhere