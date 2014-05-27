Конкуренция за рабочие места начала расти в Петербурге

В настоящее время в среднем шесть с половиной соискателей борются за одну открытую позицию в Северной столице.

В Петербурге усиливается борьба за трудоустройство, свидетельствуют данные аналитического центра службы HeadHunter Северо-Запад. В настоящее время в среднем шесть с половиной соискателей борются за одну открытую позицию в Северной столице, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне четырёх с половиной активных резюме. За последний год интенсивность конкуренции возросла на полтора пункта.

Несмотря на то, что текущий уровень пока соответствует нормальным показателям рынка труда, рост конкурентоспособности соискателей остаётся высоким. Так, всего за месяц активность жителей Петербурга в поисках работы увеличилась на 26%. Самыми острыми направлениями с точки зрения конкуренции стали сфера искусства и масс-медиа (соотношение достигает 28 человек на вакансию), консультационные услуги (27 претендентов) и позиции высшего управленческого звена (26 желающих занять должность).

Кроме того, значительно увеличился спрос на доступные рабочие места в IT-отрасли (почти плюс четыре пункта, достигнув показателя 11 человек на место), кадровом секторе и HR-направлениях (плюс пять пунктов, число претендентов теперь составляет тоже 11 человек), а также в маркетинговом сегменте (прибавилось четыре пункта, количество кандидатов выросло до 16 на каждую вакантную позицию).

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Фото: Unsplash (CoWomen)