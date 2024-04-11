Петербургская биржа представила подходы по торговле зерном на платформе БРИКС

Реализация инициативы создаст новую модель ценообразования на рынке зерна, выгодную как странам-покупателям внутри БРИКС, так и рынку в глобальном масштабе.

Пресс-служба петербургской биржи, что на заседании координационного совета БРИКС были представлены подходы к формированию зерновой биржи организации. Управляющий директор биржи Павел Иванов обозначил ключевые аспекты проекта, включающие организацию межбиржевых торговых связей для предоставления иностранцам прямого доступа к торгам зерном.

По замыслу инициаторов, сделки по продаже зерна будут проводиться на условиях FOB "Черноморский бассейн", что позволит сосредоточить спрос стран-членов БРИКС на российском зерне в одном месте. Такой механизм благотворно скажется на формировании цен на стратегически важный продукт питания.

Реализация инициативы создаст новую модель ценообразования на рынке зерна, выгодную как странам-покупателям внутри БРИКС, так и рынку в глобальном масштабе.

Предложение о создании зерновой биржи исходило от России. Идея была поддержана странами объединения и закреплена в Казанской декларации БРИКС октября 2024 года, где подчеркивается необходимость развития платформы торговли сельскохозяйственным сырьем, включая другие отрасли агропромышленного комплекса.

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