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Петербуржцы "серебряного" возраста все чаще ищут работу
Сегодня, 16:25
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Петербуржцы "серебряного" возраста все чаще ищут работу

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Наиболее популярные вакансии – менеджеры, администраторы, охранники, инженеры, водители, бухгалтеры и продавцы.

В Петербурге на треть увеличилось число горожан "серебряного" возраста, которые хотят продолжить карьеру. Так, с начала года за помощью в трудоустройстве в районные Кадровые центры обратились 5,3 тыс. жителей в возрасте от 55 лет, рассказали в Смольном 4 августа. 

Почти каждый второй из соискателей пенсионного и предпенсионного возраста уже нашел работу. Наиболее популярные вакансии – менеджеры, администраторы, охранники, инженеры, водители, бухгалтеры и продавцы. Консультанты Кадровых центров обучают алгоритму действий на современном рынке труда, подсказывают, как выделить свои сильные стороны и определить карьерные цели. 

Найти работу, ознакомиться с вакансиями, записаться на карьерную консультацию или мероприятие можно путем обращения в районные Кадровые центры или через подачу заявления на портале "Работа России". 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: социальный туризм для старшего поколения развивают в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: серебряный возраст, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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