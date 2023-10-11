Петербуржцы "серебряного" возраста все чаще ищут работу

Наиболее популярные вакансии – менеджеры, администраторы, охранники, инженеры, водители, бухгалтеры и продавцы.

В Петербурге на треть увеличилось число горожан "серебряного" возраста, которые хотят продолжить карьеру. Так, с начала года за помощью в трудоустройстве в районные Кадровые центры обратились 5,3 тыс. жителей в возрасте от 55 лет, рассказали в Смольном 4 августа.

Почти каждый второй из соискателей пенсионного и предпенсионного возраста уже нашел работу. Наиболее популярные вакансии – менеджеры, администраторы, охранники, инженеры, водители, бухгалтеры и продавцы. Консультанты Кадровых центров обучают алгоритму действий на современном рынке труда, подсказывают, как выделить свои сильные стороны и определить карьерные цели.

Найти работу, ознакомиться с вакансиями, записаться на карьерную консультацию или мероприятие можно путем обращения в районные Кадровые центры или через подачу заявления на портале "Работа России". Пресс-служба Смольного

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Фото: Piter.TV