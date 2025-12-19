  1. Главная
В 2025 году работу нашли 2 тыс. жителей Петербурга с инвалидностью
Сегодня, 16:41
При выборе вакансии учитывают состояние здоровья и профессиональные навыки соискателя.

В прошлом году в Петербурге были трудоустроены 2 тыс. горожан с инвалидностью, что стало результатом работы органов власти, службы занятости и работодателей, рассказали в Смольном 8 января. 

При выборе вакансии учитывают состояние здоровья и профессиональные навыки соискателя. Кроме того, регулярно проводятся ярмарки вакансий, а также организуются стажировки продолжительностью до трех месяцев.

Отмечается, что больше всего востребованы специалисты административно-офисного профиля, делопроизводители, менеджеры, администраторы, диспетчеры и IT-специалисты. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

