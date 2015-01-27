Смольный сообщил о планах продлить запрет на труд мигрантов

Власти Петербурга считают меры по ограничению мигрантов эффективными.

В Санкт-Петербурге власти рассматривают возможность продлить на 2026 год ограничение на трудоустройство мигрантов в такси и курьерских службах. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, подводя итоги переходного периода после введения запрета.

По его оценке, введенные меры не привели к росту стоимости услуг или сбоям в транспортных и логистических сервисах. По данным администрации, спрос на российских работников увеличился на 5–10 %. В курьерские службы начали активно привлекать студентов, а доля иностранных граждан в сфере такси ранее составляла около 2 %.

Губернатор отметил, что город по-прежнему использует труд иностранных специалистов, но только в тех направлениях, где он действительно востребован.

За год в Петербурге сократилось общее число мигрантов — с 369 тыс. до 194 тыс. человек, а количество выданных патентов уменьшилось с 256 тыс. до 145 тыс. Разрыв между числом иностранцев и тех, кто работает легально, снизился с 113 тыс. до 49 тыс. Учитывая положительные показатели, власти считают возможным продлить запрет на работу мигрантов в отдельных сферах на весь 2026 год.

Фото: freepik (prostooleh)