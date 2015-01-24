Петербург лидирует по показателям трудоустройства людей с инвалидностью

Общие тенденции на рынке труда в городе свидетельствуют о стабильности ситуации: уровень безработицы стабильно удерживается на низком уровне – 1,5%, а уровень занятости населения приближается к цифре в 67,1%.

Петербург уверенно выделяется высокими показателями трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья. Согласно официальным данным Комитета по труду и занятости населения, город значительно превосходит средние цифры по стране.

Денис Четырбок, представитель Законодательного собрания Петербурга, озвучил следующую статистику: в городе насчитывается свыше 116 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из которых официально трудоустроены 44 тысячи человек, что соответствует 37,6% от общего числа. В сравнении с российским показателем в 28,9%, разница оказывается значительной.

В перспективе следующего года в Московском районе запланировано открытие нового современного кадрового центра, площадь которого составит более 2000 квадратных метров, способствующего улучшению условий профессиональной адаптации и интеграции в общество.

