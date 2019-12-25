Петербург субсидирует работодателей для трудоустройства маломобильных граждан

Денежные средства будут направлены на создание рабочих мест для инвалидов, а также на их образование и профессиональную подготовку.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому предприятия Северной столицы получат бюджетные субсидии на трудоустройство инвалидов. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Денежные средства будут направлены на создание рабочих мест для инвалидов, а также на их образование и профессиональную подготовку. Беглов отметил важность и необходимость трудоустройства маломобильных граждан.

Мы создаем для них полноценные рабочие места с современным оборудованием и заработной платой не ниже МРОТ. Это способствует не только занятости маломобильных горожан, но и развитию самих производств, особенно социально значимых предприятий. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Средства работодателям выделят в рамках госпрограммы "Содействие занятости населения в Санкт‑Петербурге". Стоит отметить, что за три года было создано и обновлено 676 рабочих мест для маломобильных граждан за счёт бюджетных средств.

Ранее мы писали, что Петербург направит бюджетные кредиты на развитие общественного транспорта и социальной инфраструктуры.

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