Более 70% петербуржцев считают себя трудоголиками

Шесть из десяти петербуржцев не считают трудоголизм заболеванием.

Более 70% петербуржцев считают, что они трудоголики. Об этом рассказали специалисты сервиса SuperJob.

Два из трёх работодателей (67%) полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, и только каждый пятый (19%) уверен в обратном.

Шесть из десяти петербуржцев не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 17% заявляют это с уверенностью, а 44% скорее уверены в этом. При этом, мужчины чаще женщин склонны думать, что трудоголизм – это нормально (63% против 58% соответственно).

К трудоголикам причисляют себя более 72% петербуржцев: 23% в этом абсолютно убеждены, 49% скорее уверены. Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин (75% против 69% соответственно). В личном трудоголизме чаще уверены более молодые респонденты. Больше всего относящих себя к трудоголикам – среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (80%).

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Фото: unsplash