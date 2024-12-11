Санкт-Петербург: желаемый уровень МРОТ достиг 58 500 рублей

Фактический размер МРОТ в Санкт-Петербурге сегодня составляет 28 750 рублей, что почти в два раза ниже уровня, который горожане считают справедливым.

Жители Санкт-Петербурга считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в городе должен составлять 58 500 рублей. Такие данные представил сервис SuperJob. За год ожидания петербуржцев выросли на 36%: в декабре 2023 года они оценивали желаемый МРОТ в 43 000 рублей.

Фактический размер МРОТ в Санкт-Петербурге сегодня составляет 28 750 рублей, что почти в два раза ниже уровня, который горожане считают справедливым.

Самые высокие ожидания по уровню минимальной оплаты труда среди мегаполисов зафиксированы в Москве. Жители столицы назвали желаемый МРОТ на уровне 61 800 рублей, при этом действующий МРОТ в городе составляет 32 916 рублей.

На втором месте оказался Хабаровск: там желаемый минимальный доход оценивается в 59 000 рублей. В топ-5 городов с высокими запросами к МРОТ вошли также Владивосток (55 800 рублей) и Краснодар (55 300 рублей).

Относительно низкие ожидания по уровню МРОТ наблюдаются в Волгограде (49 300 рублей), Астрахани (49 400 рублей), Пензе (49 500 рублей) и Нижнем Новгороде (48 000 рублей).

Примечательно, что за последний год жители Казани, Тольятти и Оренбурга увеличили свои ожидания к МРОТ на рекордные 38%. В этих городах минимальную оплату труда жители хотят видеть на уровне 55 100, 52 000 и 51 900 рублей соответственно.

По всей России рост ожиданий к минимальной заработной плате объясняется как повышением цен, так и общим уровнем инфляции. Эксперты SuperJob отмечают, что повышение МРОТ остается одной из ключевых задач для улучшения качества жизни граждан в условиях текущей экономической ситуации.

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