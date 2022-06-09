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Петербуржцам объяснили, почему в городе тротуары окрасились в жёлтый цвет

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Оказалось, что всё дело в цветении деревьев.

В Росприроднадзоре объяснили, почему в Петербурге и Ленобласти тротуары окрасились в жёлтый цвет.

Дело в том, что в регионе на данный момент идёт активное цветение многих деревьев (ель, береза, сосна, дуб). Пыльцевые зерна имеют воздушные мешки, с помощью которых циркулируют в атмосфере. Пыльца может быть любого цвета, но обычно содержит желтоватый пигмент.

Определить цветение легко после дождя, которым вымывает крупные пыльцевые зерна из воздуха. В результате образуются желтые разводы на лужах, тротуарах и т.п.

Росприроднадзор

Специалисты отметили, что не стоит принимать данные разводы за промышленное загрязнение.

Ранее Росприроднадзор объяснил, почему на елях в Ленобласти порозовели шишки.

Видео: Telegram /  RPN_SZFO

Теги: деревья, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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