Петербуржцам объяснили, почему в городе тротуары окрасились в жёлтый цвет

В Росприроднадзоре объяснили, почему в Петербурге и Ленобласти тротуары окрасились в жёлтый цвет.
Дело в том, что в регионе на данный момент идёт активное цветение многих деревьев (ель, береза, сосна, дуб). Пыльцевые зерна имеют воздушные мешки, с помощью которых циркулируют в атмосфере. Пыльца может быть любого цвета, но обычно содержит желтоватый пигмент.
Определить цветение легко после дождя, которым вымывает крупные пыльцевые зерна из воздуха. В результате образуются желтые разводы на лужах, тротуарах и т.п.
Росприроднадзор
Специалисты отметили, что не стоит принимать данные разводы за промышленное загрязнение.
Ранее Росприроднадзор объяснил, почему на елях в Ленобласти порозовели шишки.
Видео: Telegram / RPN_SZFO
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