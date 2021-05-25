Росприроднадзор объяснил, почему на елях в Ленобласти порозовели шишки

Специалисты отметили, что это макростробил – молодая женская шишка обыкновенной ели, которая может быть, как зеленая, так и розовая.

На елях в Ленинградской области очевидцы заметили розовые шишки. Росприроднадзор разъяснил, что это за природное явление.

Специалисты отметили, что это макростробил – молодая женская шишка обыкновенной ели, которая может быть, как зеленая, так и розовая.

У ели европейской в зависимости от окраски макростробилов во время опыления выделяют две формы: красношишечная и зеленошишечная. При этом среда не влияет на цвет шишек, это свойство передаётся генетически. Предположительно, темный цвет помогает лучше поглощать тепло в северных широтах.

Фото: Telegram / RPN_SZFO