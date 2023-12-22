В Ленобласти идёт сезон заготовки шишек сосны и ели

Ежегодно лесному хозяйству Ленинградской области требуется 10 тонн семян.

Ежегодно лесному хозяйству Ленинградской области требуется 10 тонн семян сосны и ели. Именно сейчас в регионе идёт сезон заготовки шишек, рассказали в администрации Ленобласти

Сезон заготовки шишек идёт на селекционных площадках в Гатчинском районе. После этого состоится посев и выращивание саженцев с улучшенными свойствами и закрытой корневой системой в Лужском селекционном центре.

В мае 2023 года на Синявинских высотах высадили геоглиф в виде слова "ИСКРА" из 400 сосен.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Видео: администрация Ленобласти