В Ленобласти идёт сезон заготовки шишек сосны и ели

Ежегодно лесному хозяйству Ленинградской области требуется 10 тонн семян сосны и ели. Именно сейчас в регионе идёт сезон заготовки шишек, рассказали в администрации Ленобласти
Сезон заготовки шишек идёт на селекционных площадках в Гатчинском районе. После этого состоится посев и выращивание саженцев с улучшенными свойствами и закрытой корневой системой в Лужском селекционном центре.
В мае 2023 года на Синявинских высотах высадили геоглиф в виде слова "ИСКРА" из 400 сосен.
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Видео: администрация Ленобласти
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