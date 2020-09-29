Петербуржцы заметили розовые шишки на елях

Граждане связывают данное явление с негативным воздействием окружающей среды.

Петербуржцы обеспокоены розовыми шишками на елях. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Так, граждане связывают данное явление с негативным воздействием окружающей среды.

Однако специалисты Росприроднадзора успокоили граждан и рассказали, что розовые шишки - природное явление.

Это макростробил - молодая женская шишка обыкновенной ели. Она может быть, как зеленая, так и розовая, – говорится в сообщении.

Так, внешняя среда не способна влиять на цвет шишки. Данное явление обычно передаётся генетически по наследству. Предполагается, что тёмный цвет помогает лучше поглощать тепло в северных широтах.

Ранее мы писали, что петербуржцы обеспокоены жёлтыми разводами на асфальте после дождя.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора