Петербуржцы обеспокоены жёлтыми разводами на асфальте после дождя

Жители Северной столицы предполагают, что разводы являются следствием химического выброса.

В Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора регулярно поступают сообщения от петербуржцев, которые замечают жёлтые разводы в лужах и на асфальте после дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 21 мая.

Жители Северной столицы предполагают, что разводы являются следствием химического выброса. Сотрудники Росприроднадзора успокоили бдительных граждан. Они рассказали, что желтые разводы - это пыльца деревьев, поскольку в середине мая пылит ель, береза, а в конце месяца - сосна и дуб.

Дождь легко вымывает крупные пыльцевые зерна из воздуха, в результате чего после выпадения осадков образуются желтые разводы. Пресс-служба Росприроднадзора.

Ранее мы писали, что местные жители заметили мутно-коричневую полосу на берегу Невы в Рыбацком.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора.