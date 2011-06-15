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Петербуржцы обеспокоены жёлтыми разводами на асфальте после дождя
Сегодня, 16:04
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kraratau27

Петербуржцы обеспокоены жёлтыми разводами на асфальте после дождя

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Жители Северной столицы предполагают, что разводы являются следствием химического выброса.

В Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора регулярно поступают сообщения от петербуржцев, которые замечают жёлтые разводы в лужах и на асфальте после дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 21 мая. 

Жители Северной столицы предполагают, что разводы являются следствием химического выброса. Сотрудники Росприроднадзора успокоили бдительных граждан. Они рассказали, что желтые разводы - это пыльца деревьев, поскольку в середине мая пылит ель, береза, а в конце месяца - сосна и дуб. 

Дождь легко вымывает крупные пыльцевые зерна из воздуха, в результате чего после выпадения осадков образуются желтые разводы.

Пресс-служба Росприроднадзора.

Ранее мы писали, что местные жители заметили мутно-коричневую полосу на берегу Невы в Рыбацком. 

Фото: пресс-служба Росприроднадзора.

Теги: дождь, петербуржцы, разводы, росприроднадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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