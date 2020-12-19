Местные жители заметили мутно-коричневую полосу на берегу Невы в Рыбацком

Сотрудники Росприроднадзора отметили, что петербуржцам не о чем беспокоиться.

В Петербурге дожди привели к частичному размытию берега Невы в Рыбацком и появлению мутно-коричневой полосы на акватории. Об этом в среду, 19 мая, в пресс-службе Северо-западного управления Росприроднадзора.

Днём 19 мая местные жители сообщили о мутно-коричневых разводах на акватории Невы в районе дома №51/1 по Рыбацкому проспекту. Известно, что в реку попал грунт вперемешку с дождём, что и привело к помутнению воды.

Отмечается, что петербуржцы не раз уже жаловались на данный участок Невы. Сотрудники Росприроднадзора отметили, что местным жителям не о чем беспокоиться.

Ранее мы писали, что во вторник в Петербурге выпало около 72% месячной нормы осадков.

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