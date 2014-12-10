Во вторник в Петербурге выпало около 72% месячной нормы осадков

Сегодня дожди в городе продолжат идти.

В среду, 19 мая, метеорологические условия в Петербурге будет определять центральная часть циклонического вихря. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температура воздуха в городе сегодня составит +24…+26 градусов, в Ленобласти +24…+29. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик добавил, что во вторник, 18 мая, в Петербурге выпало 33 мм осадков, что составляет около 72% от месячной нормы. Всего с начала месяца в городе набралось уже 93 мм осадков. С таким показателем май 2021 года стал одним из самых влажных последних весенних месяцев в истории города. Самым дождливым признан май 2003 года, когда выпало 127 мм осадков.

Ранее мы писали, что во время грозы в Петербурге пострадали два человека.

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