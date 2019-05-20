Нетрезвый пешеход попал под троллейбус на Невском проспекте

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Вечером 9 апреля на Невском проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие: троллейбус сбил пешехода. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел из-за того, что нетрезвый мужчина пытался пересечь проезжую часть на красный свет.

Сообщение о случившемся поступило в полицию Центрального района в 22:03. По предварительной информации, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказался под колесами приближающегося троллейбуса.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. В настоящее время полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что женщина попала под трамвай на Тихорецком проспекте. В результате столкновения она получила травмы и была доставлена в больницу.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти