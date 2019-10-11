Троллейбус и легковушка прижались "щеками" на Суворовском проспекте

Незапланированные "нежности" вызвали сильнейшие пробки.

На пересечении 2-ой Советской улицы и Суворовского проспекта легковой автомобиль и троллейбус столкнулись "щеками".

В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер наблюдения, запечатлевшее момент "мягкого" столкновения. Судя по кадрам, виновной в ДТП стала легковушка – она поехала на красный свет и въехала в мирно двигающийся по зеленому сигналу рогатый транспорт.

По факту ДТП ведется проверка. По предварительной информации, пострадавших нет, но на обеих улицах сейчас собираются крупные пробки.

Ранее мы писали, что центр Петербурга сковали 8-балльные пробки.

Видео: Piter.TV