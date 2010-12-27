Особенно напряженно сейчас на Невском проспекте и Дворцовой набережной.

Днем 11 октября центр Петербурга сковали 8-балльные пробки. Особенно напряженно сейчас на Невском проспекте и Дворцовой набережной. Об этом свидетельствует сервис "Яндекс. Пробки".

Кроме того, карта города окрасилась в красный цвет на Садовой улице, Спасском и Банковском переулках. Также автомобилисты стоят на набережной реки Фонтанки, Московском проспекте, Обуховском мосту, набережной канала Грибоедова, переулке Сергея Тюленина, Большой Конюшенной и Малой Морской улицах.

Заторы связаны с авариями и многочисленными ремонтными работами на дорогах. Скорость движения на "красных" участках составляет до 5 км/ч.

Ранее мы писали, что участники пробки на юге КАД решили сыграть в города.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"