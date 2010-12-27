Участники пробки на юге КАД решили сыграть в города

На Вантовом мосту перекрыты полосы из-за ремонтных работ.

Вечером 10 октября на внутренней стороне Кольцевой автодороги в районе Вантового моста образовалась серьезная пробка. Дело в том, что с 23 сентября на мосту ведутся работы по замене деформационного шва, полосы движения перекрыты. Водители нашли выход, как скоротать время в транспортном коллапсе и решили сыграть в навигаторе в города.

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад", работы завершатся 26 ноября.

В целом дорожно-транспортная ситуация в Петербурге по состоянию на 19 часов оценивается в 8 баллов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что предпенсионерам не придется платить налог на транспорт.

Фото: "Яндекс.Карты", "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"